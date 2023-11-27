شكرا لقرائتكم خبر 134 جمعية أهلية تقدم خدماتها المتنوعة في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة عبدالله بن محمد حجر لـ»واس»، أن المجلس لامس زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الجمعيات الأهلية من خلال معالجة عدد من القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أسهم بشكل كبير في تطور القطاع وتسارع نموه من خلال أتمتة الأعمال وتحديث الأنظمة والتشريعات وتطوير أنظمة الحوكمة للقطاع، إضافة إلى توحيد الجهود لدعم القطاع ماليا من خلال منصات الدعم الرئيسة وصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات المانحة.
وأفاد حجر بأن وزارة الثقافة تشرف على 3 جمعيات بما نسبته 2%، وتقع 4% تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و2% تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية، فيما توزعت بقية الجمعيات بنسبة 3% تحت إشراف كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر 134 جمعية أهلية تقدم خدماتها المتنوعة في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.