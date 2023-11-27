شكرا لقرائتكم خبر 134 جمعية أهلية تقدم خدماتها المتنوعة في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد منطقة الباحة حراكا ملحوظا في نمو القطاع غير الربحي من خلال تأسيس عدد من الجمعيات الأهلية بالمنطقة، التي بلغ عددها 134 جمعية أهلية، بما يمثل نحو 4% من الجمعيات الأهلية على مستوى المملكة، تقدم خدماتها للمجتمع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة عبدالله بن محمد حجر لـ»واس»، أن المجلس لامس زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الجمعيات الأهلية من خلال معالجة عدد من القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أسهم بشكل كبير في تطور القطاع وتسارع نموه من خلال أتمتة الأعمال وتحديث الأنظمة والتشريعات وتطوير أنظمة الحوكمة للقطاع، إضافة إلى توحيد الجهود لدعم القطاع ماليا من خلال منصات الدعم الرئيسة وصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات المانحة.

وأفاد حجر بأن وزارة الثقافة تشرف على 3 جمعيات بما نسبته 2%، وتقع 4% تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و2% تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية، فيما توزعت بقية الجمعيات بنسبة 3% تحت إشراف كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الرياضة.