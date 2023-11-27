شكرا لقرائتكم خبر 18 ألف مستفيدة من الخدمات المهيأة في المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي العديد من الخدمات الميدانية والتطوعية في القسم النسائي؛ لخدمة الزائرات وذوي الإعاقة؛ لتمكينهن من أداء الصلوات والزيارة بيسر وأمان.

واستفادت 18023 من المصليات خلال شهر ربيع الآخر الماضي من الخدمات التي تم تهيئتها في تسعة مواقع بالمسجد النبوي، ضمن الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية التي تقدمها 1429 متطوعة ضمن 10 فرق تقدم خدماتها في الأقسام النسائية في رحاب مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

كما ساعد مركز رعاية المستفيدات في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي 8073 زائرة في استكمال إجراءات حجز تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي خلال شهر ربيع الآخر الماضي، إضافة إلى 7800 مستفيدة، قدم المركز لهن خدمات الإرشاد ضمن مبادرة «اسألني»، إلى جانب التواصل مع 14733 مستفيدة والرد على استفساراتهن الواردة لمركز رعاية المستفيدات.