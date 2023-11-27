واحة الإعلام تدعم ملف طلب استضافة إكسبو 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم ملف الرياض في طلب استضافة إكسبو 2030، افتتحت وزارة الإعلام النسخة الخامسة من «واحة الإعلام»، أمس، في صالة «باليون» بساحة أندوم بالعاصمة الفرنسية، بالتزامن مع مشاركة المملكة، في اجتماع الجمعية العمومية 173 لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030، ومواكبة ملف طلب استضافة الرياض إعلاميا. وتهدف وزارة الإعلام من إقامة «واحة الإعلام» التي تستمر حتى 28 نوفمبر الجاري إلى إبراز التحولات الحضارية والتنموية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات الحيوية والمتنوعة، واستعراض أهم المشروعات الكبرى التي تعمل المملكة على تنفيذها وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال المعارض المقامة على مساحة الواحة لعدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، التي تقدم لجميع الزوار من مسؤولين ومهتمين دوليين في مختلف المجالات، من خلال عروض تفاعلية ذكية بأساليب حديثة وتقنيات متطورة، تروي حكاية مجد الإنسان والمكان، وتلقي أسئلة الضيوف والإعلاميين، والإجابة على جميع استفساراتهم من قبل الخبراء والمختصين المسؤولين عن تلك المشروعات.

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