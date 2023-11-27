شكرا لقرائتكم خبر انخفاض إصابات العمل بنسبة 13.6% في الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك، في التقرير الربعي لإصابات العمل والذي تنشره المؤسسة لاستعراض تفاصيل وأرقام إصابات العمل المسجلة في المملكة.
وتزامن انخفاض عدد إصابات العمل المسجلة مع ارتفاع أعداد المشتركين والمنشآت للربع الثالث 2023، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، إذ سجل الربع الثالث لهذا العام 10,687,752 مشتركا مقارنة بـ 9,505,466 مشتركا سجلها الربع الثالث لـ2022 بارتفاع بلغ 12.4%.
فيما سجل الربع الثالث من العام الحالي 1,274,561 منشأة مقارنة بـ1,046,316 منشأة سجلها الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع بلغ 17.9%.
إصابات العمل وفق المناطق
- منطقة الرياض 1832 إصابة.
- المنطقة الشرقية 1020 إصابة.
- محافظة جدة 874 إصابة.
- الذكور غير السعوديين الأعلى بـ5539 إصابة.
- الذكور السعوديون بـ477 إصابة.
- الفئة العمرية 35- 39 الأعلى بـ1232 إصابة.
- الفئة العمرية 30 - 34 سنة بـ1130 إصابة.
- الفئة العمرية 25 - 29 سنة بـ1057 إصابة.
- التعرض لقوى ميكانيكية 3,951 إصابة.
- حوادث السقوط بعدد 1927 إصابة.
- الاحتكاك مع الحرارة 107 إصابات.
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