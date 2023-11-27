انخفاض إصابات العمل بنسبة 13.6% في الربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابات العمل للربع الثالث من العام الحالي 2023، شهدت انخفاضا بنسبة 13.6% عن الإصابات المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي 2022، إذ سجل الربع الثالث من العام الحالي 6211 إصابة عمل، مقارنة بـ 7057 إصابة عمل تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022.

جاء ذلك، في التقرير الربعي لإصابات العمل والذي تنشره المؤسسة لاستعراض تفاصيل وأرقام إصابات العمل المسجلة في المملكة.

وتزامن انخفاض عدد إصابات العمل المسجلة مع ارتفاع أعداد المشتركين والمنشآت للربع الثالث 2023، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، إذ سجل الربع الثالث لهذا العام 10,687,752 مشتركا مقارنة بـ 9,505,466 مشتركا سجلها الربع الثالث لـ2022 بارتفاع بلغ 12.4%.

فيما سجل الربع الثالث من العام الحالي 1,274,561 منشأة مقارنة بـ1,046,316 منشأة سجلها الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع بلغ 17.9%.

إصابات العمل وفق المناطق

منطقة الرياض 1832 إصابة.

المنطقة الشرقية 1020 إصابة.

محافظة جدة 874 إصابة.

الإصابات حسب الجنس والعمر

الذكور غير السعوديين الأعلى بـ5539 إصابة.

الذكور السعوديون بـ477 إصابة.

الفئة العمرية 35- 39 الأعلى بـ1232 إصابة.

الفئة العمرية 30 - 34 سنة بـ1130 إصابة.

الفئة العمرية 25 - 29 سنة بـ1057 إصابة.

الإصابات حسب أنواع الحوادث