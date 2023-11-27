شكرا لقرائتكم خبر تدشين أول مؤشر وطني ومنصتين للبيانات وحوكمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تعد الأولى من نوعها بالمملكة، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وبرنامج التحول الوطني أمس، أول مؤشر وطني للبيانات (نضيء)، والنسخة المطورة من منصة البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى منصة حوكمة البيانات في خطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية، وإيجاد اقتصاد وطني قائم على البيانات، والإسهام في تقييم نضج البيانات في الجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى السعودي للبيانات الذي انطلقت أعماله أمس، بحضور مساعد وزير الداخلية لشئون التقنية الدكتور بندربن مشاري ورئيس «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي وكبار المسؤولين عن البيانات من الجهات الحكومية وكبرى المؤسسات والشركات المحلية والدولية، وذلك في فندق (JW Marriott) بمدينة الرياض.

ويأتي المؤشر الوطني للبيانات (نضيء) نتاج ثمرة التعاون بين سدايا وبرنامج التحول الوطني، حيث يعد مؤشرا ديناميكيا مبنيا على النتائج، ويختص بالمتابعة والتقييم، وطور بهدف تقييم وتتبع تقدم الجهات الحكومية في نضج ممارسات إدارة البيانات (DM) والامتثال والمؤشرات التشغيلية (OE)، إذ يوفر المؤشر للجهات الحكومية الممكنات التي تساعد وبشكل فعال في قياس الممارسات الحالية في إدارة البيانات وتحقيق مستويات متقدمة في التقييم.

ويغطي المؤشر 14 مجالا من مجالات إدارة البيانات من خلال 3 مكونات رئيسة هي: استبيان قياس نضج إدارة البيانات، وقياس الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية، وقياس المؤشرات التشغيلية.