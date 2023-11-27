تدشين أول مؤشر وطني ومنصتين للبيانات وحوكمتها

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جاء ذلك خلال أعمال المنتدى السعودي للبيانات الذي انطلقت أعماله أمس، بحضور مساعد وزير الداخلية لشئون التقنية الدكتور بندربن مشاري ورئيس «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي وكبار المسؤولين عن البيانات من الجهات الحكومية وكبرى المؤسسات والشركات المحلية والدولية، وذلك في فندق (JW Marriott) بمدينة الرياض.
ويأتي المؤشر الوطني للبيانات (نضيء) نتاج ثمرة التعاون بين سدايا وبرنامج التحول الوطني، حيث يعد مؤشرا ديناميكيا مبنيا على النتائج، ويختص بالمتابعة والتقييم، وطور بهدف تقييم وتتبع تقدم الجهات الحكومية في نضج ممارسات إدارة البيانات (DM) والامتثال والمؤشرات التشغيلية (OE)، إذ يوفر المؤشر للجهات الحكومية الممكنات التي تساعد وبشكل فعال في قياس الممارسات الحالية في إدارة البيانات وتحقيق مستويات متقدمة في التقييم.
ويغطي المؤشر 14 مجالا من مجالات إدارة البيانات من خلال 3 مكونات رئيسة هي: استبيان قياس نضج إدارة البيانات، وقياس الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية، وقياس المؤشرات التشغيلية.
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