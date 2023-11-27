الجمعة أول أيام الشتاء أرصاديا

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن يوم الجمعة القادم هو أول أيام الشتاء أرصاديا.
وذكر المركز أن الأمطار ستكون أعلى من المعدل،باحتمال 50% على أجزاء من الشرقية ، القصيم ،المدينةالمنورة ،حائل و الحدودالشمالية.
ونوه المركز بوجود احتمال بنسبة 80% لارتفاع الحرارة بشكل أعلى من المعدل بدرجة ونصف،
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