الجمعة أول أيام الشتاء أرصاديا

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن يوم الجمعة القادم هو أول أيام الشتاء أرصاديا.

⁧‫وذكر المركز أن الأمطار ستكون أعلى من المعدل،باحتمال 50% على أجزاء من ⁧‫الشرقية‬⁩ ⁧‫، القصيم‬⁩ ،⁧‫المدينةالمنورة‬⁩ ⁧‫،حائل‬⁩ و الحدودالشمالية‬⁩.

ونوه المركز بوجود احتمال بنسبة 80% لارتفاع الحرارة بشكل أعلى من المعدل بدرجة ونصف،

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