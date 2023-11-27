أمانة جدة تنظم ورشة تعريفية لبيئة عمل موائمة لذوي الإعاقة

وفي هذا الصدد أوضحت مدير عام الموارد البشرية بالأمانة ندى سراج اليزيدي أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الأمانة لتعريف المدراء والمسؤولين بكيفية التواصل الإيجابي مع فئة أصحاب الهمم، وآلية التعامل معهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، في بيئة العمل والتي تتناسب واحتياجاتهم وظروفهم الخاصة، وأبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة.
وفي العرض التقديمي ناقشت الورشة التي قدمها المستشار فؤاد العطاس محاور تتعلق بـ تمكين ذوي الإعاقة لتحسين الخدمات وتغيير النظرة السلبية والعوائق التي قد تواجه هذه الفئة بتهميش قدراتهم في بيئة العمل وتغيير حواجز النظرة حول الإعاقة، والمقاربة الطبية للإعاقة، والمعوقات البيئية المحيطة، والمعوقات التي تحول دون التواصل والحصول على المعلومة سواء كانت تقنية أو غيرها.
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