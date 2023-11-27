حملة سياحية للسعودية في المدن الصينية

ارتفاع الحجوزات
جرى الإطلاق في واجهة «بوند» البحرية بمدينة شنغهاي بحضور نائب الرئيس التنفيذي للثقافة بمدينة شنغهاي جين لي، ورئيس أسواق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بالهيئة السعودية للسياحة الحسن الدباغ، بينما استقبل المهرجان منذ إطلاقه إلى اختتامه أكثر من 80 ألف زائر، ووصلت الحملة إلى 500 مليون صيني، وارتفعت الحجوزات إلى المملكة بمعدل 277.
سلسلة عروض
تضمنت الحملة الترويجية إطلاق سلسلة من العروض المرئية والصوتية التي تبرز المواقع الطبيعية والتاريخية والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، وتسلط الأضواء على الخيام وقوافل الجمال، بالإضافة لجولة ممتعة في الدرعية التاريخية وقلعة المصمك وسوق الزل، ورحلة خاصة لتعلم صناعة العطور، بجانب الانطلاق في رحلة برية، ثم التحليق في سماء العلا، والغوص في أعماق البحر الأحمر.
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