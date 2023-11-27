منتدى دولي عن مخاطر التضليل والتحيز

بدأت في مدينة جدة، أمس، جلسات أعمال المنتدى الدولي «الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف.. مخاطر التضليل والتحيز»، بحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الوزير أحمد عسَّاف، وبمشاركة عددٍ من الوزراء والقيادات الإعلامية الإسلامية والدولية، ونخبة من السفراء والشخصيات الدينية والفكرية والحقوقية وقادة المنظمات الدولية.

ويأتي عقد المنتدى ضمن الشراكة الوثيقة التي تربط الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي في رابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي يمثِّل جهازًا متخصصًا مستقلًا، في إطار الأهداف المشتركة.

تشكيل الوعي

شهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات مباشرة لعدد من الصحفيين من الأراضي الفلسطينية، تحدثوا فيها عن واقع الصحافة في ظل العدوان الإسرائيلي، والتحديات التي يواجهها الصحفيون في سبيل القيام بواجبهم المهني. كما تم عرض فيلم قصير حول دور الإعلام في صناعة الرأي العام، وتشكيل وعي المجتمعات سلبًا أو إيجابًا.

مكافحة الكراهية

تتابعت الجلسات النقاشية للمنتدى، حيث ناقشت الجلسة الأولى «دور المؤسسات والقيادات الدينية في مكافحة خطاب الكراهية والعنف في المنصات الإعلامية»، بينما ناقشت الجلسة الثانية «التحيز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجًا».

وتناولت الجلسة الثالثة «المسؤولية الأخلاقية في الإعلام الدولي».