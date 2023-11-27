"سعود بن نايف" يهنئ فريق الخليج لكرة اليد لفوزه ببطولة آسيا الـ 26 للأندية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 7:42 مساءً

هنأ الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إدارة ولاعبي نادي الخليج لكرة اليد، والجهازين الفني والإداري بمناسبة فوزهم بلقب بطولة آسيا الـ 26 للأندية التي أُقيمت في الكويت، وذلك بعد تغلبه على نظيره العربي القطري في المباراة النهائية بنتيجة 35-33. وأكد أمير الشرقية أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل إنجازات الرياضة السعودية، ويعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، كما يعكس مستوى الاحتراف والتميز الذي وصل إليه اللاعب السعودي في هذا المجال. وتمنى سموه في الختام لإدارة ولاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري التوفيق والمزيد من الإنجازات في المشاركات القادمة.

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