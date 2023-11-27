انت الان تتابع أمير عسير متفاعلاً مع سؤال "الخليج 365" عن سياحة السهل والصحراء والبحر: "اصبر بتشوف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 8:01 مساءً

تفاعل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، مع "الخليج 365" بعد طرحها سؤالاً عن سياحة السهل والبحر والصحراء؛ ليرد بابتسامة الرضا عما تقدمه الدولة بقوله: "اصبر بتشوف". وأضاف: "ألا ترى في محايل نفسها شغل؟".. مؤكدًا أن "ميزانية محايل وقراها فقط هذا العام 400 مليون ريال غير المشاريع الكبرى". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد معه عقب رعايته أمس إعلان تشييد الوجهة الترفيهية الخامسة لشركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة على مستوى السعودية، والأولى في منطقة عسير. وأكد أمير عسير أن المنطقة تشهد نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات والقطاعات وسط دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.. لافتًا إلى أن المشروع يعدُّ من المشروعات الأساسية، وخطوة لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، كما وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أول لقاء جمعه به بعد تعيينه أميرًا للمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير متفاعلاً مع سؤال "الخليج 365" عن سياحة السهل والصحراء والبحر: "اصبر بتشوف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.