انت الان تتابع استدعاء 3 من مستخدمي منصة X بسبب الإساءة المتعمدة لشعوب شقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 8:16 مساءً

استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 3 من مستخدمي منصة "X" بسبب مخالفتهم لنظام الإعلام، وتعمد الإساءة لشعوب شقيقة. وأوضحت مصادر مطلعة، أنه تم ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، كما تمت إحالة الجانب الجنائي منها للجهات المختصة. وشدد المصدر على أن متابعة الهيئة ورصدها المستمر لمخالفات المحتوى الإعلامي، بما في ذلك التطرق إلى ما فيه الإضرار بعلاقات المملكة مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

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