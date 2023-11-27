انت الان تتابع دوري أبطال آسيا : رغم التعادل السلبي أمام "بيرسبوليس".. النصر يتأهل رسميًا إلى الدور التالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 8:19 مساءً

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تصدره لمجموعته في دوري أبطال آسيا على الرغم من تعادله السلبي مع منافسه بيرسبوليس الإيراني. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بتعادل الفريقين سلبيًا من دون أهداف. بتلك النتيجة يضمن النصر التأهل للدور التالي دور الـ 16 عن مجموعته الآسيوية محتلاً المركز الأول. يُذكر أن محترف النصر رونالدو كان قد طالب حكم المباراة بإلغاء احتساب ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 2 من عمر المباراة كما حصل اللاعب علي لاجامي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 17. بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر عند النقطة رقم 13 كما ارتفع رصيد بيرسبوليس عند النقطة رقم 8.

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