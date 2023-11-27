انت الان تتابع فرت قواتهما أمام "فخ" المقاومة.. صحيفة: فصل ضابطَيْن إسرائيليَّيْن بعد تخاذلهما أمام "القسام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فصل قائد كتيبة قتالية ونائبه بعد تخاذلهما أثناء العملية البرية في غزة، وفرار قواتهما أمام فخ نصبته لهم كتائب "القسام" خلال المعارك التي دارت في القطاع قبل سريان الهدنة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الإقالة جاءت في خضم المعارك البرية آنذاك في الأيام التي سبقت دخول الهدنة، التي بدأت الجمعة الماضية حيز التنفيذ، بعد أن انسحبت الكتيبة التي يشرفان عليها أثناء إحدى العمليات العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود قرروا الانسحاب بعدما تعرضوا لوابل كثيف من إطلاق النار، وأيقنوا أنهم وقعوا في فخ نصبته لهم المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي لم يحظوا فيه بالدعم العسكري، والغطاء الجوي.

وأدى ذلك الانسحاب والفرار من المعركة إلى حدوث فجوة بين قادة السرية ومقاتليهم وقائد الكتيبة؛ ما دفع نصف هؤلاء الجنود إلى عدم العودة مرة أخرى إلى الميدان.

وتسبب الحادث الذي وُصف بـ"غير العادي" إلى حدوث أزمة ثقة داخل بقية الوحدات القتالية؛ الأمر الذي دفع قادة الجيش إلى منح جنود تلك الوحدة راحة، وفصل الضابطَين المسؤولَين عنهم، وفقًا لما نقلته الصحيفة.