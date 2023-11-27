تراند اليوم : بالفيديو.. أخصائية "تغذية" تحذر من تخزين الشطة والكاتشب والجبن خارج الثلاجة

صحيفة الخليج 365: حذرت أخصائية التغذية السلوكية مريم حاجي، من تخزين الشطة والكاتشب والجبن خارج الثلاجة.

وقالت خلال مقطع فيديو:" الأشياء الحمضية التي تتميز بطعمها الحمضي، من أخطر الأشياء تركها خارج الثلاجة بعد فتحها". مشيرة إلى أنه في حال تعرض هذه الأغذية إلى البكتريا والعفن، لا يتغير طعمها على الرغم أنها ممتلئة بالعفن والبكتيريا.

وأضافت:" يمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة في هذه الحالة إلى الإصابة بالقولون العصبي وغازات بكثرة وعثر هضم أو إمساك مزمن".

وتابعت :" أي نوع صلصة أو سوس أو كاتشب أو جبن لابد من حفظهم داخل الثلاجة بعد الفتح".