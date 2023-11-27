تراند اليوم : لماذا يُطلب من ركاب الطائرة غلق الجوالات؟ .. شاهد : مسؤول بالخطوط السعودية يٌجيب

صحيفة الخليج 365: كشف "خالد طاش" رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية ، خلال حلولة ضيفا مع برنامج " في الصورة" ، سبب إعلاق ركاب الطائرة للجوالات اثناء الصعود والهبوط .

وسأل مقدم البرنامج " عبدالله المديفر " خلال الحلقة " لماذا عند الإقلاع يٌطلب من ركاب الطائرة إغلاق الجوالات .. رغم أنها لا تؤثر على الأجهزة داخل الطائرة ؟" .. وأجابه خالد طاش : لأنه يبغاك تركز معاه .

واستكمل: أن الطيران أأمن وسيلة نقل بسبب حوكمة إجراءات الأمان والسلامة والانتباه لأدق التفاصيل .

وأضاف: وأيضا تدريب الملاحين والطيارين وكل من له علاقة بمنظومة الطيران ، يبدو لمعظم الناس مبالغ فيه لكنه في النهاية أدى إلى نتيجة أننا نثق في منظومة الطيران كأمن وسلامة .