تراند اليوم : بالفيديو.. باحث" في ما وراء الطبيعة" يكشف متى نقصت أعمار البشر

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، سبب نقص أعمار البشر بعد الطوفان.

وقال خلال مقطع فيديو:" نوح عاش أكثر من 1080 سنة، وآدم عاش 1000سنة، وإدريس وغيره تراوحت أعمارهم بين 800 و900 سنة".

وتابع:" بعد الطوفان حدث تغيير طفرة جينية من عند الله عز وجل، ماعدا قوم عاد، فبدأ الخلق ينقص"، مشيرا إلى أن الرسول قال أعمار أمتي بين 60 و 70 عاما".

وأضاف:" التاريخ البشري قسمين قبل الطوفان وبعد الطوفان"، وأكمل:"قبل الطوفان علوم وتكنولوجيا لا يمكن تتخيلها خصوصا خلال ال 2000 عام التي سبقت الطوفان".

وتابع:"بعد الطوفان جهل لمدة 1000 سنة ثم بدأ العلم في شمال أفريقيا في مصر والسودان".