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تراند اليوم : بالفيديو.. باحث" في ما وراء الطبيعة" يكشف متى نقصت أعمار البشر

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، سبب نقص أعمار البشر بعد الطوفان.

وقال خلال مقطع فيديو:" نوح عاش أكثر من 1080 سنة، وآدم عاش 1000سنة، وإدريس وغيره تراوحت أعمارهم بين 800 و900 سنة".

وتابع:" بعد الطوفان حدث تغيير طفرة جينية من عند الله عز وجل، ماعدا قوم عاد، فبدأ الخلق ينقص"، مشيرا إلى أن الرسول قال أعمار أمتي بين 60 و 70 عاما".

وأضاف:" التاريخ البشري قسمين قبل الطوفان وبعد الطوفان"، وأكمل:"قبل الطوفان علوم وتكنولوجيا لا يمكن تتخيلها خصوصا خلال ال 2000 عام التي سبقت الطوفان".

وتابع:"بعد الطوفان جهل لمدة 1000 سنة ثم بدأ العلم في شمال أفريقيا في مصر والسودان".
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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