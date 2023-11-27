شكرا لقرائتكم خبر عروض 10 فنون أدائية مدمجة تعمق الثقافتين السعودية والكورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية أمس الأول، عرض «التقاء - الفنون السعودية الكورية»، بالشراكة مع جامعة كوريا الوطنية للفنون، وهو العرض الأول من نوعه في المملكة، وذلك على مسرح جامعة الأميرة نورة، القاعة الحمراء بمدينة الرياض، ويستمر ثلاثة أيام.

ويتيح العرض للحضور فرصة استكشاف تنوع الفنون السعودية والكورية، حيث يقدم باقة متنوعة من العروض المسرحية والأدائية المدمجة التي تستعرض 5 فنون أدائية سعودية و5 فنون أدائية كورية، معززة بعمق المعرفة الثقافية والفنية.

ويختتم بفن أدائي مدمج يجمع بين الخطوات والإيقاعات المستمدة من الثقافتين، إضافة إلى معرض فني مصاحب يحتوي على فنون تقليدية في مجالات مختلفة، لتروي هذه الأعمال الفنية قصة التقاء الفن بالفنانين.

ويشاهد زوار التقاء 50 مؤديا من السعودية وكوريا الجنوبية، مشتملين على فنانين من المعهد الملكي للفنون التقليدية ومن مدرسة الفنون الأدائية في جامعة كوريا الوطنية للفنون، ويعكس الجانب السعودي من العرض المسرحي التنوع الثقافي للمملكة من خلال استعراض فنون متنوعة.

ويقدم هذا الحدث الثقافي رحلة فريدة تمزج بين التراث والحداثة في تجربة فنية استثنائية، مع وجود أبرز القيادات في القطاع الثقافي الذين سيقدمون دعمهم الكامل لهذه المبادرة الرائدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتورة سوزان اليحيى، أن العرض يسهم في تعزيز الحراك الفني والتبادل الثقافي العالمي في المملكة، ويصنع محطة التقاء بين الفنون التقليدية لمختلف الدول على المستوى المحلي والعالمي، كما يرفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية، ونشرها، والتعريف بها محليا ودوليا.

الفنون التقليدية تشمل:

المعادن والفخار

الأعمال الخشبية

التطريز اليدوي

50 مؤديا من السعودية وكوريا الجنوبية

استعراض فنون: