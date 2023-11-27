تشجيع تحويل الأفكار الابتكارية لمشاريع ناشئة

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ويهدف الملتقى إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة وما تطلقه من أعمال، بالتعاون مع «منصة تميز» - إحدى شركات صندوق وادي مكة للاستثمار الجريء - للإسهام في نشر ثقافة ريادة الأعمال في مدينة مكة المكرمة، وتشجيع تحويل الأفكار الابتكارية لمشاريع ناشئة تدفع عجلة التنمية في بيئة تفاعلية مثمرة لرواد الأعمال والمبتكرين.
وشهد حفل الافتتاح تدشين الهوية الجديدة لمعمل الابتكار ومعمل التصنيع الرقمي المتكامل لتنمية مهارات المبتكرين ورواد الأعمال، وعرض سبل الاستفادة من المعمل المتقدم والمتخصص في تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات تجارية ملموسة في بيئة ريادية متكاملة.
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