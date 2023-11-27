السعوديات في مكة والشرقية وجازان الأكثر تدخينا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر مسح الصحة الوطني لعام 2023م الذي أفصحت عنه الهيئة العامة للإحصاء أخيرا، أن نسبة السعوديين المدخنين من الذكور 26.74%، ومن الإناث 3.33%، وأن أعلى المناطق من حيث نسبة السعوديين المدخنين الذكور هي الحدود الشمالية والجوف بـ33.54% لكل منهما، أما أعلى المناطق من حيث نسبة السعوديات المدخنات فهي مكة المكرمة بـ5%، تليها المنطقة الشرقية بـ4.89%، وثالثا جازان بـ4.13%. أما من حيث الفئة العمرية الأكثر تدخينا بين السعوديين فكانت للعمر بين (35 و44 عاما) بنسبة 19.43%. فيما بلغت نسبة السعوديين المعرضين للتدخين السلبي للذكور 11.6% وللإناث 8.3%. وبين المسح أن تجربة التدخين بين الأطفال السعوديين بين (8 و14 سنة) بلغت 0.4%، وأن أعلى منطقة من حيث تجربة الأطفال السعوديين الذكور للتدخين هي الشرقية بنسبة 1.3%.

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