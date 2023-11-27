زوار مهرجان محمية الملك سلمان يتفاعلون مع العرضة السعودية

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وتفاعل الجمهور مع عروض المسرح التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، وتشمل العرضة السعودية والسامري والعديد من الألوان الشعبية والتراثية بواسطة الفرق الشعبية.
كما يشهد المهرجان مشاركة عدد من الجهات، منها القوات الخاصة للأمن البيئي، التي تشارك بركن خاص للتعريف بمهام القوات ونظام البيئة وبث الرسائل التوعوية لمختلف شرائح المجتمع.
ويهدف المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية بالتعاون مع أمانة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، للتعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية وتحقيق أهدافها.
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