شكرا لقرائتكم خبر زوار مهرجان محمية الملك سلمان يتفاعلون مع العرضة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مسرح الفنون الأدائية في مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة الجوف، استحسان الزوار بمجموعة العروض التراثية والشعبية التي جسدت الموروث الثقافي للمملكة.

وتفاعل الجمهور مع عروض المسرح التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، وتشمل العرضة السعودية والسامري والعديد من الألوان الشعبية والتراثية بواسطة الفرق الشعبية.

كما يشهد المهرجان مشاركة عدد من الجهات، منها القوات الخاصة للأمن البيئي، التي تشارك بركن خاص للتعريف بمهام القوات ونظام البيئة وبث الرسائل التوعوية لمختلف شرائح المجتمع.

ويهدف المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية بالتعاون مع أمانة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، للتعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية وتحقيق أهدافها.