350 حالة اشتباه بسرطان الثدي في الشرقية

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وأوضح التجمع أنه تم فحص 4 آلاف سيدة؛ محولا الحالات المشتبه بإصابتها للمرحلة الثالثة، والتي تتضمن إجراء الفحوصات اللازمة لهن للتأكد من نوع وطبيعة الورم، لتحديد نمط العلاج المناسب حسب حالة كل مريضة، والتدخل الطبي السريع.
ويسعى التجمع من خلال جهوده للحد من انتشار خطر الإصابة بسرطان الثدي واكتشافه في مراحله المبكرة التي تدعم تطبيق برنامج علاجي مبكر يسهم من رفع نسبة الشفاء التام والوقاية من سرطان الثدي.
وبذل تجمع الشرقية جهوده في تخصيص 5 مراكز للفحص المبكر عن سرطان الثدي خلال أكتوبر الماضي لعام 2023م، إضافة لتشغيل سيارات فحص الماموجرام المتنقلة، التي كان لها دور فاعل في تسهيل وصول المستفيدات لخدمة الفحص المبكر.
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