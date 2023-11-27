محاضرات تأهيلية لدعم طالبات جامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال نوفمبر الحالي، سلسلة من المحاضرات التثقيفية والدورات التدريبية في إطار برامجها التدريبية المتنوعة؛ بهدف إكساب الطالبات مهارات ومبادئ وأدوات المستقبل، للإسهام في خلق فرص عمل ريادية، وإعداد جيل من المواطنات الممكنات في مختلف المجالات.

وسلطت المحاضرات الضوء على أكثر من موضوع في مجالات العلامة الشخصية، والشهادات الاحترافية، والمشاريع الاستثمارية، وقيادة المستقبل، وأخلاقيات العمل، والمسؤولية المجتمعية، واجتياز المقابلة الوظيفية.

وعقد المركز محاضرة عن «العلامة الشخصية» المعنية بكيفية عمل علامة شخصية، وصورة ذاتية إيجابية، والتسويق للذات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى محاضرة بعنوان «التعريف بالشهادات الاحترافية»؛ للتعريف بالشهادات الاحترافية وأهميتها في الحصول على وظيفة.

وتركزت مجموعة من الدورات وورش العمل حول مواضيع متنوعة، منها: «مفهوم المشاريع الاستثمارية ومفاهيم أساسية في دراسات الجدوى»، و«قائدات المستقبل»، و«أخلاقيات العمل في المجال الصحي»، فيما تضمنت المحاضرات على مواضيع: «المسؤولية المجتمعية»، و«كيف تجتازين المقابلة الوظيفية»، و«كيف تؤهلين نفسك لسوق العمل»، بالإضافة إلى تقديم جلسة إرشاد مهني جماعي عن «القلق المهني».