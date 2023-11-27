دعم المشاريع الصغيرة لرفع مستوى معيشة المرأة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع مستوى معيشة المرأة والأسرة، وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع إحدى جهات القطاع الخاص، التي تقدم خدمات التوظيف ودعم المشاريع الصغيرة عبر تقديم العديد من البرامج التي تصب في صالح المرأة والمجتمع.

ومثل المجلس في التوقيع الأمين العام الدكتورة خليل آل خليل، في حين مثل جهة التوظيف سليمان صالح الطريفي.

وتأتي المذكرة ضمن جهود المجلس في تعزيز مكانة الأسرة، وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع وتحسين مستوى جودة حياتها، حيث تستهدف دعم السيدات من أصحاب المهن الصغيرة والمشروعات الريادية وتفعيل مشاركتهم في جميع الأعمال لتحسين واستدامة دخلهم ومستوى معيشتهم، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكدت الدكتورة آل خليل أن الاتفاقية تسهم في تحقيق أهداف المجلس في عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي بهدف تعزيز مكانة الأسرة، إضافة إلى تحقيق مستهدفات إدارة المرأة بمجلس شؤون الأسرة في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا لضمان استدامة استقرارها المادي والأسري.