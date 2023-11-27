تفعيل جدول جزاءات إتلاف الممتلكات

وأوضحت الأمانة أن النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات، تتضمن مخالفات إتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، التي قد تصل غرامتها إلى 1000 ريال وتتضاعف عند التكرار.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة الصحية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، ورفع معدلات الامتثال.
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