كشف خالد طاش، رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، خلال حلوله ضيفاً في برنامج “في الصورة”، عن سبب إغلاق جوالات الركاب أثناء صعود وهبوط الطائرات.
وفي الحلقة، سأل المقدم عبدالله المديفر: “لماذا يُطلب من ركاب الطائرة إغلاق الجوالات عند الإقلاع، على الرغم من أنها لا تؤثر على الأجهزة داخل الطائرة؟”، فأجاب خالد طاش قائلاً: “لأنه يرغب في أن تكون تركيزك مع الطائرة”.
وأوضح طاش أن الطيران هو أمن وسيلة نقل بفضل تنظيم إجراءات الأمان والسلامة والانتباه لأدق التفاصيل. وأشار إلى أن تدريب الملاحين والطيارين وجميع العاملين في صناعة الطيران قد يبدو مبالغًا فيه بالنسبة للبعض، ولكنه في النهاية يؤدي إلى الثقة في نظام الطيران وسلامته.
توضح هذه التصريحات الأهمية الكبيرة التي يوليها قطاع الطيران للسلامة والأمان، حيث يتم تنفيذ إجراءات دقيقة للتحكم في عوامل المخاطر وضمان رحلات آمنة للركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رئيس التسويق للخطوط السعودية يكشف سبب إغلاق الجوالات أثناء صعود وهبوط الطائرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.