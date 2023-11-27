فيديو.. رئيس التسويق للخطوط السعودية يكشف سبب إغلاق الجوالات أثناء صعود وهبوط الطائرات

كشف خالد طاش، رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، خلال حلوله ضيفاً في برنامج “في الصورة”، عن سبب إغلاق جوالات الركاب أثناء صعود وهبوط الطائرات.

وفي الحلقة، سأل المقدم عبدالله المديفر: “لماذا يُطلب من ركاب الطائرة إغلاق الجوالات عند الإقلاع، على الرغم من أنها لا تؤثر على الأجهزة داخل الطائرة؟”، فأجاب خالد طاش قائلاً: “لأنه يرغب في أن تكون تركيزك مع الطائرة”.

وأوضح طاش أن الطيران هو أمن وسيلة نقل بفضل تنظيم إجراءات الأمان والسلامة والانتباه لأدق التفاصيل. وأشار إلى أن تدريب الملاحين والطيارين وجميع العاملين في صناعة الطيران قد يبدو مبالغًا فيه بالنسبة للبعض، ولكنه في النهاية يؤدي إلى الثقة في نظام الطيران وسلامته.

توضح هذه التصريحات الأهمية الكبيرة التي يوليها قطاع الطيران للسلامة والأمان، حيث يتم تنفيذ إجراءات دقيقة للتحكم في عوامل المخاطر وضمان رحلات آمنة للركاب.