ولي العهد يؤكد حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة "الأوكرانية - الروسية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 8:46 مساءً

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا. وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، فيما نوه الرئيس الأوكراني بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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