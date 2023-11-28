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تراند اليوم : بسبب عبارة "روح اسأل أمك أبوك مين".. بالفيديو : قصة شخص رفع دعوى قضائية ضد أخيه من أبيه بعد 14 سنة

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صحيفة الخليج 365: كشف المحامي خالد بن ناصر الحجاج، عن قصة خلاف بين شخص وشقيقه بعد 14 عاما بسبب الميراث.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية :" شخص قال لشقيقه من والده" روح اسأل أمك أبوك مين؟ "، مشيرا إلى أنه حدث خلاف بينهما على الإرث بعد 14 عاما.

وتابع:" القاضي قال للشخص المتضرر من شقيقه يرفع دعوى مستقلة بالقذف ضد شقيقه، لافتا إلى أن شقيقه اعترف وتم معاقبته"وتابع:" ما في شيء يحجز القاضي إلا إذا صدر ما يثبت العفو".

وأشار إلى أن هناك قذف صريح، مثل قول عبارة لشخص صريحة بالزنا، وهناك قذف يسمى كناية مثل قول " أنت راعي بنات"، لافتا إلى أن القاضي يتأكد هل العرف يدل على أنها في الزنا أو العرف يدل على أنها في معنى آخر.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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