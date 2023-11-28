شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يؤكد دعم المملكة لحل الأزمة الأوكرانية الروسية سياسيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسيًا.

جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

ونوه فخامة الرئيس الأوكراني بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.