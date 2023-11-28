شكرا لقرائتكم خبر عن 120 عملًا فنيًا من 35 دولة.. تفاصيل احتفال "نور الرياض 3" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن احتفال نور الرياض 2023، أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، إطلاق منصة التذاكر بشكل رسمي لجميع زوار الاحتفال الذي يعود بنسخته الثالثة تحت شعار "قمر على رمال الصحراء"، تحت إشراف القيمين الفنيين جيروم سانس، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف وبيدرو ألونسو.

وسيضم الاحتفال أكثر من 120 عملًا فنيًا يقدمها ما يزيد على 100 فنان، يمثلون ما يتجاوز 35 دولة، ومن بينهم أكثر من 35 فنانًا سعوديًا.

ويعود الاحتفال في نسخة هذا العام بالشراكة مع وزارة الثقافة ومركز الملك عبد الله المالي وحي جاكس بوصفهم شركاء الاحتفال، بالإضافة إلى مركز المملكة وشركة الخزامى للاستثمار بوصفهم شركاء رسميين، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بوصفه شريكًا إعلاميًا.

ومعهد مسك للفنون شريك البرنامج ونوفا وروح السعودية ومكتبة الملك فهد الوطنية وفيا الرياض والمدينة الرقمية شركاء داعمين، والتنفيذي شريك الضيافة.

8 أرقام قياسية

وأوضحت مدير احتفال نور الرياض نوف المنيف، أن الاحتفال يعود في هذه النسخة بشكل مختلف وفريد، ويدعو جميع الزوار من جميع أنحاء العالم إلى خوض تجارب ممتعة ومدهشة في 5 مراكز في العاصمة، وتضم أعمالًا فنية إبداعية، إضافة إلى احتضانها لحوارات وورش عمل متنوعة.

وأشارت إلى أن احتفال نور الرياض في النسخ السابقة، حصد 8 أرقام قياسية من موسوعة جينيس العالمية، من بينها أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، إذ بلغ عدد الزوار أكثر من 2.8 مليون شخص.

وأضافت: نتطلع هذا العام إلى استقبال محبي الفن وجميع أفراد المجتمع في نسخة مميزة بتجاربها وأنشطتها الفنية المختلفة.

5 مراكز

ويتوزع احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة في 5 مراكز في العاصمة (مركز الملك عبدالله المالي، وادي حنيفة، وادي نمار، متنزه سلام، حي جاكس) لتضيء سماء العاصمة، محتضنة المعرض المصاحب، الذي سيقام تحت عنوان "الإبداع ينورنا، والمستقبل يجمعنا"، في حي جاكس بالدرعية.

ويقدم المعرض لزواره رحلة فنية ملهمة تعبر عن الضوء كمصدر فكري وفني للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته.

ويشمل الاحتفال 44 جلسة حوارية، و122 ورشة عمل، و13 تجربة إبداعية، وأكثر من 1000 جولة إرشادية، وأكثر من 100 نشاط للعائلات.