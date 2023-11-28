تشهد الممرات الخاصة بالمشاة في مكة المكرمة، إقبالاً كبيراً من محبي ممارسة رياضة المشي مع تحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة في مكة، حيث تنتشر العديد من ممرات المشاة في أحياء العاصمة المقدسة في أكثر من 16 موقعاً منها: حي النسيم، بطحاء قريش، العوالي، الفيحاء، الحمراء، والشرائع وغيرها من أحياء العاصمة المقدسة. وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتزويدها بالأجهزة الرياضية والترفيهية وألعاب الأطفال، وتجهيزها بالخدمات المساندة لتشكل متنفساً طبيعياً وفق أحدث الطرز الهندسية التي تعكس الصورة المتطورة لمكة المكرمة.



كانت هذه تفاصيل خبر 16 موقعا للمشاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.