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16 موقعا للمشاة

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تشهد الممرات الخاصة بالمشاة في مكة المكرمة، إقبالاً كبيراً من محبي ممارسة المشي مع تحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة في مكة، حيث تنتشر العديد من ممرات المشاة في أحياء العاصمة المقدسة في أكثر من 16 موقعاً منها: حي النسيم، بطحاء قريش، العوالي، الفيحاء، الحمراء، والشرائع وغيرها من أحياء العاصمة المقدسة.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتزويدها بالأجهزة والترفيهية وألعاب الأطفال، وتجهيزها بالخدمات المساندة لتشكل متنفساً طبيعياً وفق أحدث الطرز الهندسية التي تعكس الصورة المتطورة لمكة المكرمة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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