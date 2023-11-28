شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يحذر من طقس يومي السبت والأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين من الحالة الجوية التى سوف تشهدها عدة مناطق بالمملكة يومي السبت والأحد.

وأوضح المركز الوطني أن هناك حالة مطرية سوف تشهدها المناطق (تبوك، الحدود الشمالية، حائل، الجوف، المدينة، مكة، الباحة، عسير، جازان) يومي السبت والأحد.

والجدير بالذكر كشف المركز الوطني للأرصاد عن طقس اليوم وهو إنخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.