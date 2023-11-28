تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول بالخطوط السعودية يكشف سبب ارتفاع أسعار تذاكر السفر الداخلية

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية سبب ارتفاع أسعار التذاكر خاصة أسعار الرحلات الداخلية.

التكلفة وهوامش الربح

وقال خلال لقاء له مع برنامج " في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: " قطاع الطيران يعتمد بشكل أساسي على التكلفة، وهوامش الربح في هذا القطاع تعتبر ضئيلة، حيث تصل في الشركات المتميزة إلى 10%". مضيفا أن الكثير من شركات الطيران لا تربح لأن دورها في الربط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية أي ربح غير مباشر.

سعر الوقود

وأشار إلى أن نسبة 30 إلى 40% من تكلفة تذكرة السفر في سعر الوقود، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي بالنسبة للطيران ارتفع سعر الوقود على الخطوط السعودية 70%.

التضخم في العالم

وتابع :" من الأشياء التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر أيضا، التضخم الذي يشهده العالم في كل شيء، سواء في أسعار الخدمات أو قطع الغيار، والتأخير في سلاسل الإمدادات".

العروض الترويجية

وأضاف:" ضاعفنا عدد العروض الترويجية لتخفيض الأسعار ثلاثة أضعاف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وتم عمل عروض محلية ودولية في شهر أغسطس وسبتمبر بمناسبة اليوم الوطني وتم بيع مليون تذكرة بأسعار مخفضة".

نموذج العمل المستقبلي

وتابع:" نموذج العمل المستقبلي للخطوط السعودية سيساعد على تخفيض أسعار التذاكر الداخلية لأنه سيتم استخدام الطيران الاقتصادي بدلا من طائرات الخطوط السعودية".