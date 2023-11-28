تراند اليوم : بالفيديو : محام يروي قصة مقاضاة مقيم لمواطن في القصيم بسبب عبارة " يا ابن الحلال"

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي خالد بن ناصر الحجاج، عن حالات يمكن أن تكون فيها كلمات المدح عبارة عن قذف يعاقب عليها القانون.

قذف التعريض وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية :" هناك شيء لم يغفل عنه القانون مثل التعريض بمعنى يقول الشخص لشخص آخر " على الأقل أنا ولد ناس أنا معروف مين أهلي"، أو يقول للشخص الآخر " أنت واضح أنك ولد أمك". لافتا إلى أن الشخص الذي قال هذه العبارات لم يسب صراحة وهذا ما يسمى القذف بالتعريض ويتم المعاقبة عليه.

يا ابن الحلال

وروى قصة واقعية قائلا:" أحد المقيمين في المملكة يتبع مذهب معين، وهذا المذهب يأخذ بالقذف بالتعريض، وجاء له شخص من أهل القصيم، لديهم كلمة دارجة بالمعنى الجميل وهي ( يا ابن الحلال)، ولكن المقيم قام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة وقال هذا الشخص يقذفني ويقول ( يا ابن الحلال) وهو يريد عكسها وطلب من القاضي أن يطبق عليه حد القذف.

وأشار إلى أن القاضي في هذه الحالات يستند إلى أن الأصل في هذا الموضوع عدم الإدانة، والأمر الثاني يستند إلى عرف المجتمع.