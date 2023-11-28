تراند اليوم : شاهد:مشجع أوزبكي يقتحم الملعب من أجل التصوير مع " كريم بنزيما " والأمن يمنعه في اللحظة الأخيرة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول اقتحام أحد المشجعين ملعب مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي، للقاء لاعب الاتحاد كريم بنزيما.

وأظهر الفيديو لحظة دخول مشجع للمستطيل الأخضر للقاء بنزيما الذي كان واقفًا في منتصف الملعب، إلا أن رجال الأمن نجحوا في الوصول إليه في الأمتار الأخيرة قبل أن يخروجه من الميدان.

الجدير بالذكر حسم نادي الاتحاد السعودى تأهله إلى دور الـ16 في دورى أبطال آسيا بعد فوزه على أجمك الأوزبكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب استاد "ميتالورج" ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي .