تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول في الخطوط السعودية يكشف قصة وفاة طيار أثناء قيادته الطائرة في رحلة من الدمام إلى الرياض

صحيفة الخليج 365: كشف " خالد طاش " رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، تفاصيل قصة وفاة قائد طائرة الخطوط السعودية الذي توفي في الجو أثناء قيادته الطائرة في رحلة من الدمام إلى الرياض .

وقال خلال لقاء مع برنامج " في الصورة" : هذه القصة كانت في 2016 م ، وكان قائد الطائرة ومساعده عندهم جولة من الدمام إلى بيشه إلى الرياض ، فمثل هذه الرحلات يتفق القائد والمساعد على تقسيم الشغل بينهم .

وتابع: الذي صار أن الكابتن " وليد محمد " رحمه الله ، أخبر مساعده " أنا بطير أول رحلتين ثم أنت تولى قيادة الطائرة " ، وبعد ان طار الرحلتين ووصلا مطار بيشه ، نزل القائد وصلى على الأرض آخر صلاته ، ثم صعدوا إلى الطائرة والمساعد يقود.

وأردف: كانوا على ارتفاع 30 ألف قدم ، وأعطى القاعد تعليمات الهبوط للمساعد ، وبعد فترة شعر المساعد أن قائد الطائرة ليس بخير ولا يستطيع الكلام ، فاستدعى إحدى المضيفات ، وتم إخراجه خارج المقصورة لتلقي العلاج .

وواصل: وظلوا 50 دقيقة في الوضع هذا ، فيما استطاع مساعد الطائرة الهبوط بالطائرة بسلام ، ولم يٌشعروا الركاب بأي شيء .