تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول بالخطوط السعودية يكشف سبب حذف إعلان قدمه المشهور العالمي ⁧‫خابي‬⁩

صحيفة الخليج 365: كشف " خالد طاش " رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية ، خلال حلوله ضيفا مع برنامج " في الصورة" ، عن سبب حذف إعلان قدمه المشهور العالمي " خابي " .

وقال : تم حذف الإعلان لأنه كان جزء من حملة أخترنا فيها أحد المشاهير ، واختيارنا له كان لشهرته لقدرته على خدمة هذه الفكرة ، وأنه متعود أن يقول للناس " سووها كذا ما تسووها كذا " .

واستكمل: ترى كانت طريقة سهلة لهذه الخدمة ، بأن تشوف شو الأكل على الطائرة اليوم مو لازم تشوف تقعد تشوف اللي جنبك ، لكن الناس شافوا أنها انتقاص للسعودي .. وطبعا ما كان قصدنا أبدا ، لا يمكن أنا ولا أحد من الفريق يقصد الاتنقاص من أي سعودي .

وأضاف: رأيي الشخصي الإعلان ما كان فيه خطأ ، لكن أحترم كثيرا آراء الناس وطريقة تحليلهم لبعض الأمور .

واستطرد: اعتقد أن قرار سد باب النقاش والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الحد من الإعلان واستخدام الإعلانات الأخرى كان حل جيد .