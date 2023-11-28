شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الغذاء والدواء" يناقش تحسين وتطوير سلامة المنتجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مع رئيس هيئة الدستور الغذائي "كوديكس" ستيف ويرن، جهود "الغذاء والدواء" في تحسين وتطوير سلامة المنتجات.

كما استعرض دورها في قيادة اللجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى منذ تعيينها منسقًا في أكتوبر 2020م.

وذلك من خلال وضع السياسات والإجراءات التي تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة والمشاركة في إعداد مواصفات "كوديكس".

دعم سلامة الغذاء

وأشار الجضعي إلى استمرار "الهيئة" في تطوير وتحديث أنظمتها لدعم سلامة الغذاء وتعزيز التواصل الفعال والمشاركة الإيجابية في المنظمات الدولية.

وذلك من خلال محاورها الرئيسة في الاستراتيجية الرابعة المتمثلة في سلامة المنتجات والشركات المحلية والدولية.

الرقابة على صناعة الحلال

وقبل أيام بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، د. هشام الجضعي، مع وزير التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية الطيب زيتوني، نقل المعرفة والتجارب الناجحة في الرقابة على الصناعات وتداول المنتجات المحلية، والرقابة على الاستيراد وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على صناعة الحلال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة بالوزير الجزائري في المقر الرئيس للهيئة بالرياض اليوم، بحضور القائم بأعمال سفارة الجزائر بالرياض.

وناقش الجانبان التواصل الفعال بين الجهات الرقابية والتنظيمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبحثا فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التنظيم والرقابة ودعم الاستثمار في صناعة وتداول المنتجات الغذائية والدوائية في البلدين.