شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الملك سلمان: 5 نصائح توعوية لتجنب انتقال العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت مستشفى الملك سلمان عدد من النصائح الهامة الواجب اتباعها، وذلك للتقليل من مخاطر الإصابة بالعدوى.

وأشارت المستشفى أن تلك الإجراءات قد تبدو بسيطة، ولكنها ضرورية جدًا، وأولها هو غسل اليدين جيدًا، وتحضير الطعام وطهوه بطريقة صحية.

وتابعت خلال إنفوجراف أنه يجب الحفاظ أيضًا على النظافة الشخصية، وعدم التعرض للأشخاص أو المشتبه بهم إصابتهم بعدوى، مع ضرورة أخذ التطعيمات اللازمة، حسب الفئات العمرية.