شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله السلمان : إهمال حق الرجل يسبب الشقاء بين الزوجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، على ضرورة اهتمام المرأة بحاجة زوجها إليها في فراشه، لافتًا أن ذلك من إحدى عوامل نجاح البيت الأسري واستقراره.

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” اهتمام ⁧‫المرأة‬⁩ بحاجة زوجها إليها في فراشه سبب مهم جدًا لسعادة الزوجين وإهمالها لهذا الحق أو التسويف فيه يُسبب النكد والشقاق بين الزوجين .

وأوضح أيضًا أن الأمر كذلك لو تم إهمال الزوج لحق زوجته في الفراش فكلٌ يكمل الآخر لتكتمل سعادة البيت؛ فعلى الزوجين الحرص على إشباع بعضهما عاطفياً وجنسيا .”