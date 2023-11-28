شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة توقيع اتفاقية سعودية أمريكية للتعاون في "الفضاء" للأغراض السلمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مناقشة توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية، خاصة أن المملكة تعد إحدى الدول الموقعة على اتفاقية آرتميس.

جاء ذلك خلال بيان مشارك صدر اليوم الثلاثاء، ضمن زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية م. عبد الله بن عامر السواحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة.

الفرص التجارية لصناعات الفضاء

ويركز البيان الذي أصدره الطرفان على تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بالاضافة إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين الصديقين.

إضافة إلى توسيع النقاشات حول الأنشطة التعاونية المحتملة في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهام الفضائية.

توسيع الشراكة الاستراتيجية

وأكد م. السواحة أن البيان المشترك يترجم طموحات البلدين الصديقين لتوسيع الشراكة الاستراتيجية، لتمكين الانسان وحماية الكوكب، وتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض، والمهام الاستكشافية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في استدامة القطاع، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتسريع نمو التقنيات المرتبطة بالفضاء، إلى جانب تنمية وتطوير المواهب والكوادر الوطنية المؤهلة من خلال تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين.

ويُعد البيان المشترك بين الطرفين، استكمالًا للتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والقطاعات.