شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة يمكن شرب القهوة في اليوم دون التسبب بضرر للجسم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمكن أن يجلب شرب القهوة فوائد وأضرارا للجسم. لذلك يجب تناولها باعتدال وعدم شرب كمية كبيرة منها في اليوم.

وتشير الدكتورة نوريا ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في حديث إلى NEWS.ru، إلى أنه لا حاجة لتناول أكثر من 100-200 ملغم من الكافيين في اليوم، وتنصح من يعاني من التهاب المعدة والقرحة بتجنب تناول القهوة.

ووفقا لها، الكثير منا يشعر في حالات تغير الطقس وقصر ساعات النهار بأنه خائر القوى، لذلك نلجأ لشرب القهوة. ولكن هذا المشروب يمكن أن يجلب الضرر إذا تناول الشخص أكثر من 100-200 ملغم من الكافيين في اليوم. لأنه إذا تجاوز الجرعة الطبيعية، فقد يتعرض لمشكلات في المعدة. كما تنصح بالامتناع عن شرب القهوة قبل ست إلى ثماني ساعات من موعد النوم.

وتقول: "الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي، ويعزز نشاط القلب، أي أنه يسرع النبض ويسبب توسع الأوعية الدموية".

والسؤال المهم الآخر هو كيف يمكن لأي شخص أن يتحمل القهوة، إذا تناول جرعة زائدة منها؟!. فمثلا البعض يعاني من الأرق. لذلك من الأفضل في هذه الحالة استبدالها بمشروب الهندباء البرية الخالي من الكافيين والذي يتميز بطعم حلو طبيعي، فلا يحتاج إلى إضافة السكر إلى المشروب. كما يمكن أن تسبب القهوة أيضا حرقة المعدة، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة أو القرحة تجنبها.