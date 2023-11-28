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متحدث المواصفات يوضح مخاطر الدفايات غير المطابقة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح وائل الذياب متحدث المواصفات والمقاييس مخاطر الدفايات غير المطابقة للمواصفات.

وقال الذياب أن الدفايات غير المطابقة للمواصفات تعتبر كارثية وغير صحية، فهذا الأمر يعرض الأسرة إلى المخاطر.

وأضاف الذياب بأن الدفايات المطابقة للمواصفات تحمى الأسرة عند تساقطها، فهي تتوقف تماما عن العمل.

وتابع الذياب بأنه لا ينصح بشراء دفايات مستعملة، لأن المشتري يجهل سبب الإستغناء عنها.

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