شكرا لمتابعة خبر عن متحدث المواصفات يوضح مخاطر الدفايات غير المطابقة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وائل الذياب متحدث المواصفات والمقاييس مخاطر الدفايات غير المطابقة للمواصفات.

وقال الذياب أن الدفايات غير المطابقة للمواصفات تعتبر كارثية وغير صحية، فهذا الأمر يعرض الأسرة إلى المخاطر.

وأضاف الذياب بأن الدفايات المطابقة للمواصفات السعودية تحمى الأسرة عند تساقطها، فهي تتوقف تماما عن العمل.

وتابع الذياب بأنه لا ينصح بشراء دفايات مستعملة، لأن المشتري يجهل سبب الإستغناء عنها.