تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول بالخطوط السعودية يكشف تفاصيل تعرض طائرة سعودية لعملية إطلاق نار في مطار الخرطوم

صحيفة الخليج 365: كشف "خالد طاش"، رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، تفاصيل تعرض طائرة سعودية لعملية إطلاق نار في مطار الخرطوم.

شيء مريب

وقال "طاش"، خلال لقاء مع برنامج "في الصورة": كان لدينا رحلة عائدة من الخرطوم في صباح ذاك اليوم، مشيرا: قائد الطائرة ومساعده شعرا قبل الإقلاع بحوالي 10 دقائق بشيء ما يحدث حوله في ساحة المطار وكأنه سمع طلقة نار فبدأ مباشرة يتخاطب مع برج المراقبة وبنفس التوقيت أيضاً اتصل بمركز العمليات للخطوط السعودية بجدة وأبلغهم أن هناك شيء مريب يحصل وربما يكون في خطر.

التشاور والتواصل

وأكمل: تم إعلان حالة الطوارئ الداخلية في مركز العمليات بمطار جدة، واتضح أنه يوجد وضعاً مريباً وحدث إطلاق نار في محيط المطار وفي نفس الأثناء بدأ طاقم الطائرة في التشاور وكان مساعد قائد الطائرة يتولى التواصل مع غرفة الطوارئ.

إطلاق نار

وزاد: حدث إطلاق نار على الطائرة وأول ما توقف قرر طاقم الطائرة أنهم يخرجون وكان في تواصل مع السفارة السعودية بالخرطوم وتمكنوا من الخروج وتوجهوا لصالة المطار ودخلوا المصلى وحاولوا حماية الركاب.

السفارة السعودية

وأوضح: كان في تنسيق مع السفارة السعودية وكان في مواطنة سعودية مع طفلة رضيعة وأيضا إمرأة سودانية قالت لهم "خذوني معكم أنا ما أبغى أقعد هنا".

حرية الخروج

وتابع: طاقم الطائرة أعطى للركاب حرية الخروج من المطار، والباقين توجهوا للسفارة السعودية استكمالاً للقصة.