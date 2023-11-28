شكرا لقرائتكم طريقة تفعيل البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.

تفعيل البطاقة الرقمية

ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:

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تحميل تطبيق نفاذ وتسجيل الدخول من خلال بيانات أبشر.

بعد ذلك قم بتحميل تطبيق HRSD الخاص بالموارد البشرية.

التأكد من تحميل آخر نسخة محدثة في متجر التطبيقات بحسب نوع نظام التشغيل الخاص بك.

تسجيل الدخول إلى تطبيق HRSD سيطلب منك إضافة السجل المدني والتحقق عبر نفاذ عبر اختيار الرقم الذي يظهر لك في رسالة التفعيل.

موعد معاش الضمان الاجتماعي

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 24 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 1 ديسمبر لأنه يتصادف مع يوم الجمعة.