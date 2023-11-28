كيف يحدد العرب الاتجاهات؟

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الرياض - محمد الوسيري - استعرض خبير الأرصاد الجوية د خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أهم طرق العرب لمعرفة الجهات.

وقال الزعاق، بفقرته المذاعة على قناة العربية: إن العرب لهم طرق سماوية للتعرف على الجهات تشمل النجوم والقمر ليلًا، والشمس نهارًا.

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وتابع أن من بين طرق معرفة الجهات الطرق الأرضية مثل الرياح وما تخلفه من تعرجات، وكذلك الاعتماد على الظل.

توقعات الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.