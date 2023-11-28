شكرا لقرائتكم إغلاق طريق الصرار الحناة الجبيل في الشرقية لمدة 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن البدء في تنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح طريق الصرار / الحناة/ الجبيل بالمنطقة الشرقية، بدايةً من تقاطع جوسمين بطول 7.5 كم باتجاه الجبيل.

3 أشهر

وذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للطرق، عبر منصة إكس، أن عمليات الإصلاح ستكون ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28/ 11/ 2023م، ولمدة ثلاثة أشهر.