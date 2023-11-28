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إغلاق طريق الصرار الحناة الجبيل في الشرقية لمدة 3 أشهر

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن البدء في تنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح طريق الصرار / الحناة/ الجبيل بالمنطقة الشرقية، بدايةً من تقاطع جوسمين بطول 7.5 كم باتجاه الجبيل.

3 أشهر

وذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للطرق، عبر منصة إكس، أن عمليات الإصلاح ستكون ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28/ 11/ 2023م، ولمدة ثلاثة أشهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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