تنمية وتطوير جدة

رأَس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اجتماع المجلس بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وأعضاء المجلس. واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في المجالات التنموية، فيما عرضت أمانة محافظة جدة من جهتها تقريراً عن عدد المشاريع التنموية بالمحافظة المعتمدة ضمن ميزانية العام 2023، بتكاليف تزيد عن 5.7 مليارات ريال، والتي تتضمن مشاريع لمعالجة ارتفاع منسوب المياه السطحية في الأحياء، واستكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، ومشاريع تنفيذ الطرق والإنارة في الأحياء، وكذلك مشاريع تنفيذ الحدائق ومشاريع تنفيذ عدد من الجسور لتحرير الحركة المرورية في المحاور الرئيسية، كما اطلع أعضاء المجلس على الأنظمة الإلكترونية في مركز التحكم التي تسهم في رفع كفاءة الأداء.



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