شكرا لمتابعة خبر عن متخصص في صناعة العصي يروي قصة احترافه المهنة منذ 30 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي المتخصص في صناعة العصي “محمد الجابري”، الذي قضى 30 عاماً من عمره في ممارسة مهنة صناعة العصي والتي تعلمها من عمه.

وقال الجابري في حديثه إلى “العربية.نت”: “حرفة صناعة العصي هواية متوارثة، كان شقيق والدي يحب فن الرسم والنقش على خشب البندق، وتعلمت منه الكثير عن أسرار المهنة”.

وأضاف الجابري: “بدأتُ في هذه الهواية في عام 1414 هجرية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وأنا مستمر في هوايتي المفضلة، بدأتُ أطور في هذه الحرفة مع ظهور الأجهزة، هذه الحرفة عشقي قبل أن تكون مكسب رزقي”.

وتابع الجابري: “العصي، التي يستند عليها كبار السن وتستخدم في الرقصات الشعبية، تصنع من أفضل الأشجار كشجرة العتم وشجرة الظهياء، وكذلك من عروق السلم والسمر، والتي استورد بعضها من الخارج ومن ثم أقوم بصناعتها والرسم عليها، عبر استخدام عدة آلات، منها آلة الصاروخ ومبرد الخشب”.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة أنواع للعصي وهي: المشعاب و العطيف وقطلا صماء.