شكرا لمتابعة خبر عن عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: مسؤولية كبيرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، أمس الاثنين، على حصوله على الجنسية السعودية.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، عبر فضائية “mbc مصر”: “الآن أنا مواطن مصري سعودي، وأشكر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التكرم بمنحي الجنسية السعودية”.

وأضاف: “أنا سعيد بهذا التكريم.. 30 سنة من حياتي الإعلامية كانت في مؤسسات سعودية.. هذه مسؤولية كبيرة بأن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في المنطقة”.