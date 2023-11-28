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عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: مسؤولية كبيرة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، أمس الاثنين، على حصوله على الجنسية السعودية.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، عبر فضائية “mbc مصر”: “الآن أنا مواطن مصري سعودي، وأشكر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين وولي العهد الأمير على التكرم بمنحي الجنسية السعودية”.

وأضاف: “أنا سعيد بهذا التكريم.. 30 سنة من حياتي الإعلامية كانت في مؤسسات سعودية.. هذه مسؤولية كبيرة بأن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في المنطقة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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